Siyaset Erdoğan'dan Biden görüşmesiyle ilgili açıklama: Teması sıklaştıracağız

Erdoğan'dan Biden görüşmesiyle ilgili açıklama: Teması sıklaştıracağız

Siyaset

Erdoğan'dan Biden görüşmesiyle ilgili açıklama: Teması sıklaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeyle ilgili Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biden'la yaptığımız görüşme, kendisiyle göreve geldikten sonra ilk yüz yüze temasımız olması bakımından ayrıca önemliydi. 17 yıllık geçmişimiz olan sayın Biden'la bu kez ABD Başkanı sıfatıyla yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik." dedi.

21 Haziran 2021, Pazartesi 20:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biden'la doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık. Biden'la yaptığımız görüşme, kendisiyle göreve geldikten sonra ilk yüz yüze temasımız olması bakımından ayrıca önemliydi. 17 yıllık geçmişimiz olan sayın Biden'la bu kez ABD Başkanı sıfatıyla yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Elbette ülkelerimizin arasında bilinen sorunları karşılıklı pozisyonlarımızı tekrar ortaya koyduk. Bundan sonrası iş birliği alanlar hususunda çok kapsamlı, verimli görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı, iş birliği alanlarımızın geniş ve kârlı olduğu üzerinde mutabık kaldık. Biden'da yaptığı açıklamalarda bu değerlendirmeleri paylaştı.

ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz isimlerle önce kendileri bir araya gelsin, ardından da biz bir araya gelelim kararına vardık. Aramızdaki sorun başlıkları, karşılıkla hassasiyet ve beklentilerimizi zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir.

ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi kurmaya hazırız. Ülkemizin hiçbir ülke ile kurduğu ilişki diğerinin alternatifi değildir. ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.

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