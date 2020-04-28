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Türkiye Erdoğan'dan corona salgınında normalleşme süreciyle ilgili açıklama

Erdoğan'dan corona salgınında normalleşme süreciyle ilgili açıklama

Türkiye

Erdoğan'dan corona salgınında normalleşme süreciyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs ile ilgili normalleşme süreciyle için yaptığı açıklamada, "Takvimi biraz daha olgunlaştırdığımızda paylaşacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamamız gerekiyor." dedi.

28 Nisan 2020, Salı 15:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

Ülkemize ve milletimize nasıl bir maliyeti olduğunun çok iyi farkındayız. Güzel günlere kavuşacağız. Tedbirlere riayet ederek size destek veren 83 milyon vatandaşımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

Hep birlikte sabrettik ve neticeye doğru yaklaşıyoruz. Fedakarlık yapmazsak ağır kayıplar yaşarız.

Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar TL'yi buluyor.

Takvimi biraz daha olgunlaştırdığımızda paylaşacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamamız gerekiyor. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız.

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