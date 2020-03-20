Siyaset Erdoğan'dan corona virüs açıklaması

Erdoğan'dan corona virüs açıklaması

Siyaset

Erdoğan'dan corona virüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüse karşı vatandaşlara sesli mesaj ile seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

20 Mart 2020, Cuma 23:57 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor." dedi.  Hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim." ifadelerini kullandı.

AA

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