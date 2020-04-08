Erdoğan'dan corona virüs açıklaması: Salgına en hazırlıklı ülkelerden biriyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüs salgınıyla ilgili olarak, "Yaşadığımız değişim ve dönüşüm sayesinde Türkiye, corona virüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" dedi.
08 Nisan 2020, Çarşamba 14:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara gönderdiği mektupta ''Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde corona virüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" dedi.
Vatandaşa gönderilen kolonya, maske ve mektup
Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapılıyor. Paketlerin içinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da çıkıyor.
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