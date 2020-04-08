Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara gönderdiği mektupta ''Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde corona virüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" dedi.





Vatandaşa gönderilen kolonya, maske ve mektup

Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapılıyor. Paketlerin içinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da çıkıyor.

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