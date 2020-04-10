Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin corona virüs salgını ile mücadelede işbirliği ve dayanışma konulu olağanüstü toplantısına katıldı. Erdoğan, "Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yapacağımız istişarelerin ülkeler için hayırlı olmasını diliyorum.

Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi corona virüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecekti.

Türkiye olarak virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren gerekli tedbirleri hemen hayata geçirdik.

Sağlık malzemesi üretimi ve tedariği konusunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık.

Kendi ihtiyaçlarımızın dışında kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız.

Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum.

Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, gümrük sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz. Gelişmeler Hazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız, ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. İşbirliği alanlarını tespit edip kararlar almalıyız. Bu yüzden salgın sonrası döneme dair stratejiler belirlemek için işbirliği öneriyorum.

Bu sıkıntılı dönemler de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır.





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