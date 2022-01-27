Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan doğal gaz akışının kesilmesine dair konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İran'a borcumuz kesinlikle yok, tamamen yalandır. Bir arızadan ötürü bir 10-15 gün erteleme durumu olacak dediler. İran Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Şu an İran'da da kış şartları çok sert. Onlar da bu konuda sıkıntılar olduğunu ifade etti. 'En kötü şartlarda 10 gün esneme yaparsak bu süreci atlatırız' dediler. Bakan ve ekiplerimiz orada. 10-15 gün içinde doğal gaz akışı devam edecek.

ELEKTRİKTE KADEMELİ FATURALANDIRMA

Enerji maaliyetlerinde artışlar meydana geldi. Dünyada elektrik ham maddesi olan kömürde 5 kat doğalgazda ise 10 kat artış söz konusu. Özellikle fiyatlarda sübvansiyon halen mevcuttur. 2021'de vatandaşların elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 sübvansiyona gidilmiştir. 2022'de de benzer sübvansiyonlar devam edecek. Önümüzdeki günlerde kullanım verileri takip edilecek.

"KDV'Yİ BASİTLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Ekonomi programımızda özellikle KDV'de etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı yönünde karar almıştık. KDV konusunda da Hazine ve Maliye Bakanlığımız şu anda çalışmalarını yürütüyor. KDV oranlarının sadeleştirilmesi, oran farklılıklarının giderilmesi yönünde çözüm önerileri alınıyor. Atılması gereken adımlar varsa o adımları gerçekleştireceğiz.



