İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bütçenin Genel Kurul çalışmalarında sizlere başarılar diliyorum. En önemli görevlerden biri olan bütçe çalışmaları, vekillerin birikimleri ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralardır. Yakından takip ettiğim bütçe görüşmeleri sürecinde yer alan arkadaşlarımın her birini tebrik ediyorum. İnşallah 022 bütçemizi hükümetimiz, milletimiz ve ülkemize kazandıracağız. Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz.

HER MÜCADELEYİ KAZANDIK

Menderes'ten Özal ve Erbakan'a kadar ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmıştır. IMF ile ilk anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altına girdi. Bir dönem karşımıza vesayeti, bir dönem terör örgütlerini çıkardılar. Bir dönem FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Her mücadeleyi kazandık.

YÜKSEK FAİZDEN NE KADAR RAHATSIZ OLDUĞUMU HERKES BİLİR

Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin. Kendileri de hiçbir şey yapmadan iktidara otursun. İstiyorlar ki, bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın başkalarının aklı ve çıkarı ile hareket etsin. Biz bu kifayetsiz müfterislere çok beklersiniz diyoruz.

Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisi ve üretim düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek bu yoldan da dönmeyeceğiz.

DÖVİZ KURUNDAKİ OLUMSUZLARI YAKINDAN İZLİYORUZ

Kur fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları yakından izliyoruz. Önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar nedeniyle olsa da fahiş fiyat artışının mantıklı bir izahının olmadığını görüyoruz.

2021 YILINI ÇİFT HANELİ BÜYÜME İLE KAPATACAK BİR YERE DOĞRU GİDİYORUZ

Üçüncü çeyrek büyüme yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. 2021 yılını çift haneli büyüme ile kapatacak bir yere doğru gidiyoruz. Yüksek faiz sisteminde devam etseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Değişimi ya şimdi yapacaktık, ya da en az bir neslin daha hedeflerinden uzak kalmasına izin verecektik. Artık faiz oranlarını ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. Kur dediğin bugün artar yarın düşer ama istihdam ve üretim kalıcı bir kazançtır.

STOKÇULARA BU ÜLKEYİ MEZAR EDECEĞİZ

Biz bu mücadeleyi verirken doların yükselmesini bekleyip, malını 2 kat, 3 kat artıranlara söylüyorum, sonunuz hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyeceklerdir. Osmanlı bunun bedelini ağır ödetti, biz de ödeteceğiz. Birinci derecede Ticaret Bakanlığı olmak üzere bunların üzerine üzerine gideceğiz.

DÖVİZ ALIRKEN SAĞDUYUDAN AYRILMAYIN

Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, alışveriş yaparken de döviz alırken de sağduyudan ayrılmayın, uzun vadeli düşünmeyi tercih edin.

DÜŞÜK KUR ÜZERİNE KURULU SÖMÜRÜ DÜZENİNE BU ÜLKE DÖNMEYECEK

Yüksek faiz, düşük kur üzerine kurulu sömürü düzenine bir daha bu ülke dönmeyecek. İşimize aşımıza bir daha kimseyi müdahale ettirmeyeceğiz.

"AVRUPA'DAKİ DOĞAL GAZ FİYATLARINA BAK, BİZDEKİ FİYATLARA BAK"

Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına kavuşturmuşsak güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız. Ülkemizin ve milletimizin asırlık rüyasını gerçeğe dönüştüreceğiz. Milletimize çalışır derken devlet olarak üzerimize düşenleri de adım adım yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Billboardlara asmışlar, bunlarda utanma yok. Ne diyorlar, 'zam, zam, zam'... Utanın ya utanın. Avrupa'da doğal gaz fiyatlarına bakın, bizdeki fiyatlara bak. Petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa dahil bölgemizde en ucuza kullanıcılara veren biziz. Hangi yüzle kalkıp da 'zam, zam, zam' diye billboardlara asabiliyorsun. Utanma yok, haya yok. Haya olmazsa, ar, edep olmazsa her türlü şeyi yazarsın, çizersin, söylersin.

"HAYAT PAHALILIĞINA KİMSEYİ EZDİRMEYECEĞİZ"

Alım gücü düşen vatandaşlarımız için adım atmaya hazırlanıyoruz. Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız. Hayat pahalılığına kimseyi ezdirmeyeceğiz.











































