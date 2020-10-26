Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası açılış programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şimdiye kadar dünya genelinde 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz.

Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Rızkının peşindeki insanlarımızı sıkıntıya sokmadan önü arkası iyi hesaplanmış adımlarla süreci yönetiyoruz. Genel tabloya göre sıkıntı gördüğümüz alanlarda müdahalede bulunmaktan çekinmiyoruz.

Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bu günlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. 83 milyonun her bir ferdine burada görev düşüyor, bir süre daha sabredecek sebat edecek kurallara uyacak ondan sonra inşallah hep birlikte feraha erişeceğiz. Hasretini çektiğimiz o güzel günlere milletçe hep beraber kavuşacağız. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Rabbimden milletimizi ve tüm insanlığı bu musibetten en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyorum.

Yüreklerimizi asıl dağlayan, Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. İslam alemi sancılı bir imtihan ve zorluklarla dolu günler yaşıyor.

Suriye’de rejimin saldırıları neticesinde 1 milyon kardeşimiz hayatını kaybetti, Yemen’de 100 binlerce masum çocuk öldü. Libya’nın zengin yer altı kaynakları darbeciler ve emperyalistler tarafından talan edildi.

Filistin’de zulüm, Arakan’da şiddet, Türkistan’da baskı can almaya devam ediyor. Sırf Müslüman oldukları için öldürülen evlerinden kovulan yüzbinlerce Müslüman kardeşimiz var. Misyonerler tarafından din değiştirilmeye zorlanan, evlatları kendilerinden koparılan milyonlarca Müslüman var. Dini kimliğinden dolayı şiddet gören, ayrımcılığa uğrayan milyonlarca kardeşimiz var işte Fransa’da yaşananlar bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor fakat Batı özellikle Hristiyan dünyasına sesleniyorum. Musevilere sesleniyorum, her şeyden önce insanız insan olarak bizim dinimizde Hristiyan olmak suç değildir biz ona da sahip çıkıyoruz aynı şekilde Musevi’ye de sahip çıkıyoruz. Ama gelin Fransa’da Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte bir oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum.

Özellikle Avrupa ülkelerinde müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait iş yerleri okullar hemen her gün ırkçıların faşist saldırısına maruz kalıyor.

Nasıl ki Fransa’da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de buradan milletime sesleniyorum sakın Fransız markalarını satın almayın.

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