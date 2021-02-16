Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü, iş bitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Karadeniz ve Trabzon'u özlemişiz. Ankara dönecek inşallah çalışmalarımıza orada devam edeceğiz. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

'Ey batı neden sustunuz?'

Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen bir kaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Eyy batı neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyor. 15 Temmuz'da sesiniz çıkmadı, şimdi bu hadise yine çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

Sivilleri katledecek kadar alçak bir örgüt. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü harekatın geleceğimiz açısında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Katliama katliam diyemeyen çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun da foyası ortaya döküldü. Şehitlerimiz var ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Onlar Allah yolunda, vatan yolunda şehadete yürüdüler.

'Gara düştü, iş bitti'

Gabar'da, Tendürek'te bütün oraları bunlara biz zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar girene kadar mücadelemiz sürecek. Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırların ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararını pekiştirdi. Gara sıkıntılı ve önemli bir bölgeydi. Gara düştü, iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip onların başını inlerinde ezeceğiz. Güvenlik güçlerimizle onlara nefes aldırmayacağız.

Bakanların parti ziyaretleri

Bugün Milli Savunma ve İçişleri Bakanım bir heyet olarak CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler. Bu olaylarla ilgili bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kanadı. 'Zaten Meclis'te dinleyeceğiz, size inandık, gelmenize gerek yok' dedi, şu anda yola devam ediyoruz.