Ekonomi Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili net cevap

Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili net cevap

Ekonomi

Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili net cevap

Ayçiçek yağından tereyağına, peynirden yumurtaya kadar vatandaşlar birçok üründe zamlı fiyatlarla karşılaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız dediği öğrenildi.

24 Ocak 2021, Pazar 14:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son zamanlarda mutfak alışverişi için marketlere gidenler zamlı fiyatlarla karşılaşıyor. Ayçiçek yağından tereyağına, peynirden yumurtaya kadar birçok üründe dikkat çeken oranda fiyat artışının olduğu görünüyor. CNN TÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genel kapsamlı şikayetin iletildiğini belirterek detayları paylaştı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Koronavirüs nedeniyle işleri etkilenen esnaf olumsuz etkilerinin giderilmesi için 6 alanda düzenleme istedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la İstanbul’da yaptığı görüşmede talep ve önerilerini gündeme getirdi.

CNN TÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun'un gündeme ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Öncelikli talep kredi taksitlerinin bir yıl ertelenmesi, uzun süre kapalı kalan dükkanlar nedeniyle gelir elde edemiyoruz, krediler de ertelensin talebi var.

Doğrudan nakit desteği sürsün talebi var. Bunun dışında doğalgaz, elektrik, su ve SGK borçları 1 yıl ertelensin talebi var. Kafe ve restoranlar HES kodu ile açılsın önerisi geldi. Ticari araçlara indirimli akaryakıt sağlanması istendi. Prim borçlarının da görüşülmesi istenen talepler arasında. TESK Başkanı Palandöken bizzat kendisi iletti bu talepleri. Taleplerin kabinede ele alınacağı ifade edildi. İlgi bakanlıkların incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta bir kabine toplantısı gerçekleşmesi beklentisi var.

Fahiş fiyat artışları 

Özellikle son günlerde bazı ürünlere yönelik olarak misal zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması, yumurta gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı vardı. Başka ürünlerde de var aslında bir taraftan denetimler sürüyor. Bu ürünlere ilişkin genel kapsamlı şikayet iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız dediği öğrenildi. Bu konuyla başka ne gibi adımlar atılabilir, denetimlerin sıklaşması mı olacak yeni ek çareler gelecek mi bu konuda önemle takip ettiğimiz başlıklar arasında.

İlgili Haberler
Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak


Yazarlarımızdan
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Hakan Çelik
2021’de dış ticarette ciddi fırsatlar var
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Yurtdışı çalışma sürenizin 2900 gününü borçlanmalısınız
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Aracını az kullanana hesaplı koruma
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Borçta çözüm var!
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kendi işini kurmak isteyene 'mikrokredi'