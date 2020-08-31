Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun’un Dereli ilçesindeki açıklamaları şu şekilde;

"Sevgili Giresunlular, Dereli’nin saygıdeğer güzel insanları sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Giresun 22 Ağustos günü merkezi ile Dereli’si ile Doğankent’i ile Tirebolu’suyla, Güce’siyle ve Yağlıdere’siyle ancak 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine maruz kaldı. İlçelerimizi de ve köylerimizi de çok sayıda ev, işyeri altyapı zarar gördü. Öncelikle tüm siz değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.

Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allahtan rahmet diliyorum, geride kalan ailelerine özellikle sabırlar diliyorum milletimizin başı sağ olsun. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına yardımına koşmuştur. İçişleri Bakanımız felaket gününden beri ekibiyle birlikte burada çalışmaları koordine ediyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımızla birlikte tüm ilgili bakanlarımız her hususu yakından takip ediyor.

Afetin ilk başladığı andan itibaren kurumlarımız 1264 araç 3672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama kurtarma çalışmaları için 36 ilden ekiplerimiz Giresun’da görev yapmıştır. Bu felakette şu ana kadar maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tekrar Allahtan rahmet diliyorum.

Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir, halen 5 insanımız kayıptır. En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalar sürecektir. Yol su elektrik gibi temel altyapı hizmetleri birkaç istisna dışında bölge halkının istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır.

Sadece Dereli’de 80 bin metreküp temizlik yapılmıştır.

AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun’a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararda tek seferde 20 milyon liralık kaynağı AFAD’a aktardık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira tahsis ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız mücbir durum ilan etmiş beyannameleri ve ödemeleri ertelemiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilerinin ödemeleri de ötelenmiştir. Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza, burası çok önemli tüm esnaflarımıza yapılan çalışma ile 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOP hibe olarak verilecektir.

100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur, belediyelerin il banka olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edilmiştir.

Balık yetiştiricilerimize 8 bin adet kırmızı benekli alabalık hibe olarak dağıtılmıştır, biliyorsunuz bugün aynı zamanda balıkçılık sezonunun açılışı bunu da Giresun’dan yapacağız inşallah.

2020 sonuna kadar Giresun iline özel hayvanlara yapılacak aşılarda bedel alınmayacaktır, afet kapsamında bölgede 55 bin dekar mera ve yaylanın ıslahı gerçekleştirilecektir. Konut, işyeri ve diğer hasarlar için 6,5 milyon lira nakdi yardım yapılmıştır. Dereli ve Doğankent ilçelerimiz için 2 adet sahra sağlık çadırı kurularak sağlık hizmetleri aksatılmamıştır.

TOKİ’nin Dereli’de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, aynı şekilde Doğankent’te de 120 konut yapılacaktır. Köylerimizde de 250 köy konutu yapılacaktır. Giresun’da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir.

Aksu Deresi, Yağlıdere, Gelevera Deresi’nde, Dünya Bankası kredisi ile entegre havza projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Maalesef insanoğlu dünyadaki diğer varlıkların ve canlıların haklarına riayet etme konusunda giderek daha hoyrat daha cüretkar davranır hale gelmiştir, halbuki bu dünya hepimize yetecek kadar büyüktür. Tabiattaki dere yatakları istisnai de olsa büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gidebilsin diye vardır biz tutup bu dere yataklarını evlerle işgal edersek gün geldiğinde sel gelir bunları da alıp götürür. Aynı şekilde yaylalar hayvanlar rahtça otlasın insanlar güzelliklerinden istifa etsin diye vardır biz yaylaları betona boğarsak gün gelir pişmanlık yaşarız. Elbette şu gerçeği kimse inkar edemez ülkemizde imar ve şehirleşme çalışmaların başından itibaren sorunlu şekilde yürümüştür. Güzel bir söz var, “Dere er veya geç selde yatağını bulur.” İstediğiniz kadar oraya binalar yapın ama o sel geldiği zaman ne yapar yatağını bulur. İstanbul başta olmak üzere tüm kadim şehirlerimizin etrafı önce plansız yapılarla dolmuş sonra buralar ıslah edilmeye çalışmıştır.

Bu konuda sadece devletin kararlı olması yetmiyor, milletimizin de devlete gerektiğinde kendi menfaatinden vazgeçme pahasına destek vermesi gerekiyor. Bu tür yerlerde dikey yapılaşma intiharla eşdeğer bir yanlıştır.

Şimdi TOKİ olarak konutlar yapacağız ama bu konutları çok yüksek yapmayacağız. Zemin artı üç bilemedin dört yapacağız, niye? Fazla yapmak istemiyoruz, Allah göstermesin bir depremde ortaya çıkacak olan bir bela ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Hem istiyoruz ki güzel binalar yapalım, esnafın dükkanı gayet güzel olsun şöyle bakıldığı zaman bambaşka bir güzellik olsun.

Şimdi diyorum biz Dereli’yi yeniden inşa edelim, ve bu konuda gerçekten Çevre ve Şehircilik Bakanım çok hassas, sağ olsun bu işlerde buralarla ilgili projeleri getirdi gördüm ve ben de hayran oldum. Bu projeleri biz siz de bize yardımcı olur ve bunları biz buralarda uygularsak göreceksiniz 6 ay sonra 1 sene sonra diyeceksiniz ki “Allah sizlerden razı olsun bu ne kadar güzel bir projeymiş” ama bu arada bu dere yataklarını da ıslah edeceğiz ha, çünkü oralardan da tehdit almak istemiyoruz, yapacağız.

İnşallah burada birkaç köprüyü de yıkıp buralarda gayet güzel kemer köprü inşa edeceğiz ve işi sağlama alacağız. Coğrafyanın zorluğu, arazinin kıtlığı elbette inkar edilemez bir gerçektir. Ama Dereli’de rezerv alan bulmak zor, bakıyorsunuz şöyle dik yamaçlar, ama devasa bir projelendirmeye gitmek zor tabiatın kuralları çok daha büyük ve aşılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. İnşallah devlet ve millet olarak el ele verip şehirlerimizi geliştireceğiz.

Buraya Ordu-Giresun havalimanından geldik, incelemelerimizin ardından Doğankent’e gidecek ve vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Akşam da balıkçılık sezonunun açılışını gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

AFAD son durumu paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki son durumu şöyle paylaştı.

''Giresun'da müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, 112, DSİ, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay, AKUT, İHH ve diğer STK personelinden oluşan 3.627 kişilik ekip ve 1270 araç ile devam ediyor.

Çalışmalar arama-kurtarma, enerji, ulaşım, sağlık, beslenme, hasar tespit, zarar tespit ve psikososyal destek gibi pek çok alanda eş zamanlı sürdürülüyor. Bölgede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolu yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı.

Sel ve heyelan nedeniyle elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahallede yürütülen çalışmalar sonucu tüm köy ve mahallelere elektrik verilmeye başlandı. Yağlıdere, Doğankent, Güce, Üçtepe ve Dereli’ye su verilmeye başlandı. Bölgede su verilemeyen yer kalmadı.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde mahsur kalan 172 vatandaşımız kurtarıldı. Kayıp olan 5 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.''

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