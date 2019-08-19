Erdoğan'dan Haluk Dursun için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan bir taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajda, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1163469747100499970
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