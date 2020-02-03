Türkiye Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye

Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 askerimiz de yaralandı. Erdoğan, saldırıya ilişkin "Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet yakınlarına, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

03 Şubat 2020, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin "Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet yakınlarına, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Karşılığını verdik misliyle vermeye devam edeceğiz. Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız." dedi.

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