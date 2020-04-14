Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni infaz düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Erdoğan, bundan yaklaşık 18 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde Türkiye'yi 4 sütun üzerinde yükseltme sözü verdiklerini, bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak açıkladıklarını söyledi.

Aradan geçen süre içinde, ülkeyi bu dört alanda ve onların itici gücüyle demokraside, ekonomide, altyapıda çok ileri bir yere getirdiklerini belirten Erdoğan, "Girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bunların içinde adaletin ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarih boyunca insanlığın büyük atılımlarının temelinde hep adalet, büyük yıkımlarının gerisinde de hep zulüm olmuştur. Bizim medeniyetimiz de esasen bir adalet medeniyetidir. Günümüz dünyasını şekillendiren yönetim sistemlerinin gerisinde de yasama, yürütme ve yargı erklerinin her birinin kendi içinde bağımsızca çalışması ilkesi bulunuyor.

Türkiye, bu çerçevede en büyük reformlarını yine son 18 yılda gerçekleştirmiştir. Anayasadan kanunlara, yönetim sistemimizden belediyelere kadar her alanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve geleceği kucaklayan yepyeni bir Türkiye'yi beraberce inşa ettik. Son olarak, geçtiğimiz yıl milletimizin takdirine sunduğumuz Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum."

"Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir"

Erdoğan, gece TBMM'de kabul edilen yeni infaz düzenlemesinin de Yargı Reformu Stratejisi'nin de söz verdikleri hususlardan biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Uzun bir hazırlık döneminin ardından Meclis'e sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık.

TBMM'de, AK Parti ve MHP gruplarının ortak gayretiyle teklife dönüşen, uzun bir çalışma döneminin ardından da Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Meclisimizin kabul ettiği bu kanun, onay için bize geldikten sonra, hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız. Bu düzenlemenin hazırlığından yasalaşmasına kadar tüm süreçlerinde emeği olan herkese, özellikle Adalet Bakanlığımıza ve siyasi parti gruplarımıza teşekkür ediyorum."

"Adalet arayışında daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni infaz düzenlemesinin, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletin ve kamu vicdanının hassasiyetleri de dikkate alarak hazırlandığını, bu çerçevede infaz hakimliklerinin etkinliğini artırmak amacıyla ihtisaslaşmanın önünün açıldığını söyledi.

Islah önlemlerine ağırlık verilerek, aynı kişilerin yeniden suç işlemesine engel olunmasının hedeflendiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır. İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk, yaşlı, hasta, yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine bir insani yaklaşım geliştirilmiştir. Elbette sadece bu düzenleme ile infaz adaletiyle ilgili tüm amaçlarımıza ulaşmamız mümkün değildir.

İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık. Önümüzdeki yasama döneminde Meclis'teki ilk işlerimizden biri de bu olacaktır."

"Tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirler alındı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ancak, yeni infaz düzenlemesinin, Türkiye'de adaletin tecellisi konusunda milletin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağının da bir gerçek olduğunu vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir. Hükümlülerin rehabilitasyonda katettiği mesafenin gerçekçi tespiti için iyi hal değerlendirmeleri otomatik olmaktan çıkartılıp belirli bir takvime bağlanmıştır. Kanunun yayımlanmasıyla birlikte infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum."

Bu vesileyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, "Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için temizlikten karantinaya kadar her önlem alınıyor." diye konuştu.

Erdoğan, bir kez daha yeni infaz düzenlemesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Özellikle Cumhur İttifakı'nın tarafı olan Sayın Genel Başkan Bahçeli'ye de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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