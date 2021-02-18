Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 16 Şubatta TBMM’de yaptığı konuşmada 13 şehitle ilgili kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 500 bin lira manevi tazminat davası açtı.



