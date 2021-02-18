Siyaset Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

18 Şubat 2021, Perşembe 15:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 16 Şubatta TBMM’de yaptığı konuşmada 13 şehitle ilgili kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 500 bin lira manevi tazminat davası açtı.


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