Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Çankaya'da koronavirüs toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen corona virüsü hastalığı ile ilgili değerlendirme toplantımıza hoşgeldiniz.

Toplantımızdan sonra yapacağımız açıklamada detaylı bir şekilde anlatacağız.

Ekonomi çarkları için hem devletin hem de özel sektörün üzerine düşen görevleri olacak.

Koronavirüs ile mücadele ederken ekonomide çarkların dönmesini sağlamak kolay değildir. Bu zoru birlikte başaracağız.

Önümüzdeki birkaç haftalık süreci iyi yönetirsek umduğumuzdan da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor.

Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.







