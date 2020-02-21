Erdoğan: Görüşme bizim tavrımızı belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de ateşkes için Putin'e davet yaptılar. Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. 150 rejim unsuru, 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 doçkalı pikap imha edildi. Oradaki mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Akşamki görüşme bizim oradaki tavrımızı belirleyecek" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:

Zaten konuya sizler de vakıfsınız sayın Merkel, sayın Macron sayın Putin ile yaptıkları görüşmeden bu konuları ele almak suretiyle İdlib’de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendilerine yaptılar.

Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem.

İstanbul’daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi.

Bu akşam saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak.

Bizim 2 şehidimiz ve orada malum bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu ama bunun kat kat fazlası 150 rejim unsuru imha edildi.

12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs topu ve 2 doçkalı pikap imha edildi. Ve şu anda oradaki mücadele yine kararlı şekilde devam ediyor.

Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak o zaman yapabiliriz.

Saat 18.00’de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.

Libya'da çözüm süreci

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada maaşlı bir lejyoner. Meşru birisi değil illegal gayrimeşru. Uluslararası camianın kabul ettiği lider Sayın Sarrac’tır. Bugün Merkel ve Macron’a da bunları söyledim.

Şu anda Rusların Wagner’i orada. Bunları neden konuşmuyorlar. Elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var.

Bir diğeri Sudanlılar. Çadlılar. Bunların hepsini topladığınızda 10 bine aşkın terörist var. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım.

Biz nasıl Suriye halkının daveti üzere oradaysak Libya’da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık ve o şekilde Libya’ya gittik. Aramızdaki fark bu.

ABD ve patroid meselesi

Bizim S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump’a Rusya’dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler.

İran'da koronavirüs

Çok değişik şey diyenler var 13 diyenler var 4 diyenler var. Biz tedbirlerimizi almış durumdayız.





Macron ve Merkel ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırı, İdlib'teki son durum ve Libya konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, saldırıya ilişkin yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

Görüşmede Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'teki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

DHA