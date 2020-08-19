Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında corona virüsün seyrine ilişkin, “Virüsün seyri aynı, ciddi sıkıntı yok. Sağlık Bakanımıza her türlü talimatı verdik” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık etti. MKYK toplantısının ardından Erdoğan, MKYK üyeleri ile yemekte bir araya geldi. MKYK toplantısında ağırlıklı olarak corona virüs süreci değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda Erdoğan, kongrelerin başlamasının ardından 81 il kongresine katılacağını söyledi. Erdoğan, “Fiziki olarak olmasa da telekonferans yöntemi ya da fiziki olarak giderek 81 ilimizin kongresinde de birer konuşma yapacağım. Kongrelerde olumsuz görüntü vermeyelim tüm önlemler tam olsun” talimatı verdi.

‘Polemiğe gerek yok’

Toplantıda il verileri ele alındı ve özellikle Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller ile Ankara ve İzmir’deki durumun son dönemde artışa geçtiği ifade edildi. Bir MKYK üyesinin, “Salgında ikinci evreyi yaşıyoruz, artışlar tavan yapmış görünüyor” derken Erdoğan’ın da bu sözler üzerine, “Virüsün seyri aynı, ciddi sıkıntı yok. Sağlık Bakanımıza her türlü talimatı verdik. Süreci iyi yönetiyoruz. Vakalarda bir süre içinde azalma olacaktır” dediği kaydedildi.



