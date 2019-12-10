Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek ‘Her İnsan Bir Dünya’ temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"Öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KYK borçlarını silmek gündeminizde var mı?" sorusuna "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" diye cevap verdi.

Erdoğan, "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız" diye konuştu.