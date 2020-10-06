Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası''nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız Devlet Başkanı olarak 'İslam'ın yapılandırılması'ndan bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Milletin evini bu gazi mekanı teşrif eden siz değerli hocalarımıza hoş geldiniz diyorum. Tüm Diyanet mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum. Tüm imamlarımızın müezzinlerimizin, kuran kursu hocalarımızın, vaiz, vaize ve müftülerimizin camiler ve din gönüllüleri haftasını tebrik ediyorum. Minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum.

Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik-beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı göz ardı edilemez. 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır.

Diyanet camiamız sadece camilerde değil insani yardım eğitim faaliyetlerinde, yabancı sapkınlıklarla mücadelede büyük faaliyet gösteriyor. Diyanet personelimiz koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelede fedakarca görev yaptı.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamak kul hakkına girmektedir. Hiçbir vatandaşımızın bile isteyerek bunu yapacağına inanmıyorum.

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Doğu Akdeniz'de de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından güzel haberler almayı umut ediyoruz. Salgın günlerinde milletimize umut vermenin yanı sıra daha büyük keşifler için umudumuzu arttırdı.

Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur. Ayasofya’nın ibadete açılması, 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir.



