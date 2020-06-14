Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir. Hale inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi de kısalacaktır.

Salgın sebebiyle verilen arayı bir kenara bırakarak İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse dünyanın hiçbir yerine ulaşamayacak merkez yoktur.

Küresel ve bölgesel havalimanında yeni bir dönem başladı. Kendi kalkınma hamlelerimizi oluşturuyoruz. Ulaşımda ve sağlıkta çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz.

Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz. Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum. Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz.

Havalimanı sayımız 20 iken bunu 56'ya çıkardık. Günde 303 ton olan hava yolu kargo taşımacılığı kapasitemiz 205 ton seviyesini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık.

Tünellerimizin sayısı 83'ten 95'e yükselttik. Demir yolu ağını genişlettik. Uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik İstanbul'a yaptığımız ulaştırma hizmetleri dünya çapında eserlerdir. Ulaştırma yatırımlarımız 880 milyar TL'yi buldu.

Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık

İki şeyi hep söyledim. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz suyunuz yoksa medeniyet olmaktan bahsedemezsiniz.

45 günde bu millet 1008 odalı Yeşilköy'e 1008 odalı bir hastaneyi de Sancaktepe'ye yapıyorsa bu milletin ne kadar muktedir olduğunu Allah'ın izniyle gösteriyor.

Corona virüs uyarısı

Milletimize bir kez daha sesleniyorum... Maske, mesafe, temizlik... Buna dikkat edin. Buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder. Dikkat edersek bu süreci Allah'ın izniyle çok kısa zamanda atlatırız ve o eski huzurlu günlerimize yeniden döneriz.

Geçmişteki vizyonsuz siyaset fırsatları kullanamamıştır. Ama bu sefer böyle olmayacak. Ülkeye istikamet çizme projelerinin başarı şansı kalmamıştır. Devir hizmet devridir. Bizimle yarışmak isteyen varsa hedefini, mücadelesini bu konularda ortaya koysun.

Kavga her zaman kötü değildir. Bugün Türkiye'yi dünyada güçlü kılan ne varsa hepsini çok büyük mücadeleler ve kavgalar sonunda inşa edebildik

Bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir milletimiz tercih ederse biz de memnuniyet duyarız.

İstanbul Havalimanı'nda 3. pistin açılışı gerçekleşti. 1., 2. ve 3. pistte yer alan uçakların pilotlarına uçuş iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

İstanbul Havalimanı'na 3. pist

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, açıldığı ilk yılda küresel bir "hub" olan İstanbul Havalimanı’ndaki söz konusu pist, saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini 80‘den 120’ye çıkaracak.

Söz konusu pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor.

İstanbul Havalimanı Terminali'nin doğusunda yer alan 3. bağımsız pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci "End-Around Taksi Yolu" da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.

İstanbul Havalimanı, şu an 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pistleri ile 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10.5 metre kaplamalı banket genişliğine sahip. Toplamda taksi yollarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 metre oldu.

Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı.

Diğer taksi yolları, enine bağlantı taksi yolları ve boyuna bağlantı hizmeti sağlayan paralel taksi yolları olarak hizmet veriyor ve toplamda 25 adet taksi yolu içeriyor.

Havalimanındaki 3. bağımsız pist havacılıkta "CAT-III" olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içeriyor.

Toplam 36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlanarak, 375 metre beton kaplama yapıldı. Pistin geri kalan kısmı 2 bin 685 metre asfalt olarak inşa edildi.

Pistin kaplamalı banketleri de tamamıyla asfalt kaplama olarak yapıldı.

Camide aynı anda 6 bin 230 kişi ibadet edebilecek

İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 8 bin 70 metrekare kapalı alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin üç ana girişi bulunuyor. Avlu merkezinde şadırvan yer alırken ana girişte ilk küçük kubbe alan, bu alanın doğu ve batıya doğru açılan koridorları üzerinde abdesthane ve tuvalet alanları yer alıyor.

Camide, 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunurken bu camların üzerinde de yine camların deseninin devamı olan dekoratif mesh paneller yer alıyor. Meshlerin bitiminde kuşak bölümünde Allah'ın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer alıyor. Bu kısmın da üzeri artık çatıyı oluştururken kubbenin en üst noktasında İhlas Suresi'nin yazdığı tezyinat çalışması var.

Ana ibadet alanının kuzeyinde üst bölümde kadınlar bölümü balkon şeklinde görülebiliyor. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan tezyinat yazıları yer alıyor. Tezyinatların tasarımı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı öncülüğünde yapıldı. Yazı stili hafif modernize edilmiş Kufi olarak belirlendi.