Türkiye Erdoğan'dan psikoloji eğitimi talimatı

Erdoğan'dan psikoloji eğitimi talimatı

Türkiye

Erdoğan'dan psikoloji eğitimi talimatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini açıkladı.

02 Ağustos 2020, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi" dedi.



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