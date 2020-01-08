Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi’nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.









İki liderin görüşmede ABD-İran gerilim ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Erdoğan'ın Putin'e 'Türkiye Libya Mutabakatı' kitabını hediye ettiği öğrenildi.





Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek olan TürkAkım Projesi açılış törenine ulusal ve uluslararası basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. TürkAkım Projesi'nin açılışı, saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılacağı törenle gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış törenine ulusal ve uluslararası basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.



















