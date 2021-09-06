Türkiye Erdoğan'dan Roş Aşana mesajı

Erdoğan'dan Roş Aşana mesajı

Türkiye

Erdoğan'dan Roş Aşana mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının huzur, emniyet ve barış içinde hayatlarını sürdürmeleri asli önceliklerimizdendir" dedi.

06 Eylül 2021, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı’nı tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı’nı en samimi dileklerimle tebrik ediyorum. Kültürel, siyasi ve beşerî yapımızdaki farklılıklar, ülkemizi ileriye taşıyan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren zenginlik kaynağımızdır. Devletimiz, vatandaşlarının inanç ve ibadet hürriyetini dünyadaki birçok ülkeden daha evvel anayasal güvenceye alarak, bu zenginliğimizin korunmasına verdiği önemi göstermiştir" dedi.

"Bölgemizde artan kültürel ırkçılığa, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye rağmen Türkiye, bütün inançların serbestçe yaşandığı, şiddeti ve terörü övmediği sürece her türlü fikrin rahatça ifade edildiği özgür bir ülkedir" diyen Erdoğan, "Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, vesayet dönemlerinin özgürlükleri kısıtlayıcı anti-demokratik uygulamalarını ortadan kaldırarak, ülkemizin bu niteliğini daha da güçlendirmiştir. Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının huzur, emniyet ve barış içinde hayatlarını sürdürmeleri asli önceliklerimizdendir Yüzlerce yıllık ortak bir maziyi paylaşan insanlar olarak, istikbalimizi de yine birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Musevi vatandaşlarımızın ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması için yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Bu düşüncelerle, Roş Aşana Bayramı’nın başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık ve esenlikler getirmesini diliyor, bu özel günlerinde kendilerine saygı ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

DHA




DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - 

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