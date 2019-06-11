Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari sınırında bir üs bölgesine 4 Mayıs'ta bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

AA