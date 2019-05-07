Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler ile Ankara’da şehit olan polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler Ercan Can, Ali Çeker ve Görkem Akkuş ile Ankara’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Mevlüt Metin’in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. (AA)