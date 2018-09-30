Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak ve Gaziantep'te şehit olan askerler Ömer Özdemir ve Levent Yerli'nin ailelerine başsağlığı diledi

30 Eylül 2018, Pazar 18:50
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak ve Gaziantep'te şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi. 

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak ve Gaziantep'te şehit olan askerler Ömer Özdemir ve Levent Yerli'nin ailelerine gönderdiği taziye telgrafıyla başsağlığı dileklerini iletti.

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