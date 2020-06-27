Türkiye Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Türkiye

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.

27 Haziran 2020, Cumartesi 12:39 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


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