Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Altunyurt'un ailesine başsağlığı diledi

12 Ağustos 2019, Pazartesi 21:40
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Altunyurt'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

AA

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