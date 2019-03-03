Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı’nın ailesine taziyelerini iletti.

03 Mart 2019, Pazar 14:18
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Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı’nın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de asayiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı’nın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

Kayseri’de 5 Şubat’ta, Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi’nde kimlik kontrolü yapmak istediği kişinin silahla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralan polis memuru İlhan Odabaşı, tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olmuştu.

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