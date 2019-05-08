Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık 2016’da bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Ateş’in ailesine başsağlığı diledi.

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 39’u emniyet mensubu 46 kişi şehit edilmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.

AA