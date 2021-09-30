Cumhurbaşkanı, ABD lideri Biden'ın Ortadoğu koordinatörü McGurk için "Bu adam PKK/YPG/PYD’nin adeta yönetmeni durumundadır. Tabi benim bu ifadem birilerini ciddi manada rahatsız edecektir. Bunu da biliyoruz" dedi.

Karadeniz kıyısındaki Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın hem ABD'nin başkenti Washington hem de Rusya'nın başkenti Moskova'da ağırlandığını kaydeden Erdoğan, "Burada da bunlara ilgi, maalesef ileri derecede. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerden gelen "Amerika, Afganistan’dan çekildi. Siz geçen gün çok açık ve net bir şekilde 'Amerika Suriye’den de çekilsin' dediniz. Orta dönem perspektifiyle baktığınız zaman Washington’un nasıl bir adım atmasını bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtladı:

"BENİ CİDDİ MANADA RAHATSIZ ETMEKTEDİR"

"Az önce bir isimden bahsettim; McGurk… Bu aslında teröre destek veren bir isimdir. Bu adam PKK/YPG/PYD’nin adeta yönetmeni durumundadır. Tabi benim bu ifadem birilerini ciddi manada rahatsız edecektir. Bunu da biliyoruz. Ama terör örgütleri ile el ele, kol kola oralarda dolaşan adamdır bu. Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede bunun onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir. Şu anda da onun bu terör örgütleriyle iç içe olması, beraber olması, konumunu zaten ifade etmektedir. Er veya geç Amerika buradan çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı."

Erdoğan'ın sözünü ettiği isim, Brett McGurk. Obama döneminde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan McGurk, Biden döneminde ise Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika koordinatörü oldu. Türkiye karşıtlığı ve YPG'ye desteğiyle bilinen Brett McGurk, teröristlerle birçok kez görüntü verdi.



