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Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti

10 Eylül 2019, Salı 00:43
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Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

AA

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