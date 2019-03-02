İşte Erdoğan'ın Trabzon mitingindeki açıklamalarının satır başları:

Merde mert, namerde namert diyen Trabzon.... Kültürüyle türkileriyle dillere detan Trabzon... Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum...

24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurun ittifakına sahip çıktığı için size tekrar teşekkür ediyorum. Siz bize dualarınızı esirgemediniz biz de ülkemize kurulan tuzakları bozduk. Siz daha gibi bizim yanımızda durdunuz. Biz de milletimizin birliğine kastedenleri tek tek hezimete uğrattık. Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık... Kovaladık, kovalayacağız....

"BİZİM ÜLKEMİZDE KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOK"

Bizim ülkemizde Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu da var. Ama bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer yok! Eğer Kürdista'a gitmek istiyorsan Irak'ta var. Yallah oraya...

Ben sizden bir ricada bulunacağım. Başta İstanbul olmak üzere nerede Trabzonlu hemşehriniz varsa hepsini buradan telefonla aramanızı rica ediyorum. Sizden ricamız şu, İstanbul'da da İzmir'de de aklınıza neresi geliyorsa oylarımızı Cumhur ittifakında konsolide edelim ve AK Parti'de birleşelim.

2023 hedeflerimizin önündeki bu son engeli de alnımızın akıyla aşacağız. Dün Ardahan'daydım. Kar, boran... Buna rağmen meydanda büyük kalabalık. Sonra Artvin'e geçtik. Oradan Rize'ye geldik. Size Rize'den selam getirdik. Sadece bu kardeşinizin çalışması yetmez hep beraber çalışacağız.

Bu zillet itifakı hala seçim kurumlarına nasıl başvurulacağını bilmiyorlar.

31 Mart'tan itibaren daha fazla çalışacağız.

Bizim Kırmızı Elma'mız var. Bunun için insanları kutuplaştırmaya hayır diyoruz. Biz barışın, demokrasinin yanındayız. İstikrar ve huzurun tarafındayız. Gezi'de her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Bunlar değil miydi; şu anda hapiste olan zatın "herkes sokağa" diyen... Milleti birbirine kırdırdılar. Biz, ne dedik Rabia. Rabiada ne var: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet...

Bu bölücü terör örgütünü yanına alanalar bizim bayraklarımızı kongrede salona asmayanlardır. Bunlar bizim İstiklal Marşımızı okutmayanlardır. Ey CHP'liler, siz bunlarla beraber olduğunuzun farkında mısınız? Milletim bunun hesabını 31 Mart'ta da soracaktır.

"DIŞ SİYASETTE TÜRKİYE'NİN SÖZÜNÜN AĞIRLIĞI ARTMIŞTIR"

Pakistanlı kardeşlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yerleri var. Biz hep Pakistan'ın yanında olduk. Türkiye'nin hem Pakistan ile hem de Hindistan ile samimi ilişkileri bulunuyor. Sorunun çözümü için bizden destek bekliyorlar. Bizim de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Gerilimin kimseye faydası olmaz. Pakistan'ın pilotu serbest bırakması takdire şayandır. Bu diplomatik krizin en kısa sürede atlatılacağını umuyorum. Dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı artmıştır. Türkiye'nin çabaları ile bu sıkıntılı süreç atlatılacak.

'TRABZON'U İSTİSMAR ETMEK İSTİYOR'

"Şimdi Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş... Trabzon'u istismar etmek istiyor. Benim Trabzonlu hemşerim sana prim vermez. Çünkü CHP; çöp, çukur, çamur demektir. Haliç'te kokudan geçilmiyordu. Ümraniye'de oturan hemşerilerim bilir. CHP'li belediye vardı, patladı. 39 vatandaşım öldü. Böyle bir durum yaşadık. Biz geldik bir senede çöp dağlarını yok ettik. Onlar Şişli gibi bir ilçeyi bile yönetemiyorlar. Onlar bizim 1994'te son verdiğimiz utanç sahnelerini tekrar milletimize yaşatırken biz 21'inci yüzyıl Türkiye'sinin temellerini atıyoruz."

"ESKİ HÜSEYİN AVNİ AKER STADYUMU'NU MİLLET BAHÇESİ'NE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

"Öğrencilerimizin, robotik, kodlama, yapay zeka gibi alanlarda eğitim alması için 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz. İnşallah bu sene Trabzon'da atölyemizi açacağız. Şenol Güneş Stadyumu'nu açtık mı? Yaptık mı? Bu arada Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım Teknik Direktörlüğü hayırlı olsun. Yeni stadyumdan memnunsunuz değil mi? Peki eski stadı ne yapıyoruz? İnşallah eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nu Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz."

"BAY KEMAL SİZ KUYRUKÇUSUNUZ"

"Bu CHP var ya... Bunlar bu millete neler çektirdiler. Ah bizim babalarımız, dedelerimiz bunların elinden neler çekti. Markasını söyleyip de reklamını yapmayalım. Yağ nüfus kağıdına basarlardı öyle verirlerdi. Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları, benzin kuyrukları hep bunların CHP'nin ceddinden kalma. Geçen gün bana laf atıyor; kuyruk diyor. Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz, siz yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede. Hastanelerde senin genel müdürlüğünde ah ah ne kuyruklar yaşandı. Neydi o? İlaç kuyrukları. Yahu sabah gidecek benim vatandaşım doktordan numara alamıyor. Orada kuyrukta bekliyor, onu da geç ölenleri bile bunlar rehine alıyorlardı senin zamanında Bay Kemal... Bizimki ise varlık kuyruğu varlık."