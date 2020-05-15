Türkiye Erdoğan'dan Vefa Sosyal Destek grubuna saldırı hakkında açıklama

Erdoğan'dan Vefa Sosyal Destek grubuna saldırı hakkında açıklama

Türkiye

Erdoğan'dan Vefa Sosyal Destek grubuna saldırı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefa Sosyal Destek grubuna karşı düzenlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı hakkında açıklama yaptı.

15 Mayıs 2020, Cuma 14:35 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.

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