Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin paylaşım yaptı

09 Eylül 2019, Pazartesi 11:16
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Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi. 

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.


AA

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