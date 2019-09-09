Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin paylaşım yaptı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.
Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
https://twitter.com/tcbestepe/status/1170948112367665153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1170948112367665153&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fturkiye%2Ferdogandan-yeni-egitim-ogretim-yili-mesaji%2F1576515
AA