Erdoğan'dan yurt paylaşımı: Gençlerimizle aramıza birilerinin girmesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
20 Eylül 2021, Pazartesi 20:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:
Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz. Öte yandan Erdoğan son 19 yılda değişimi gösteren bir görsel de paylaştı.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN