Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:

Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz. Öte yandan Erdoğan son 19 yılda değişimi gösteren bir görsel de paylaştı.







