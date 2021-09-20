Siyaset Erdoğan'dan yurt paylaşımı: Gençlerimizle aramıza birilerinin girmesine izin vermeyeceğiz
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Erdoğan'dan yurt paylaşımı: Gençlerimizle aramıza birilerinin girmesine izin vermeyeceğiz

Siyaset

Erdoğan'dan yurt paylaşımı: Gençlerimizle aramıza birilerinin girmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

20 Eylül 2021, Pazartesi 20:19 Son Güncelleme:
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Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: 

Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz. Öte yandan Erdoğan son 19 yılda değişimi gösteren bir görsel de paylaştı.


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