Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının Patara Antik Kenti olduğunu açıklaması Antalya'da sevinçle karşılandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir" dedi. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ise 'Patara Yılı' kararının Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına çok önemli katkı koyacağını, bölge turizminin ivme kazanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edildiğini açıklaması, grup toplantısındaki AK Parti Antalya milletvekilleri ve katılımcılar tarafından da alkışlarla karşılandı. Toplantıda Patara'yı tanıtan sinevizyon gösterisi de yapıldı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında günümüze kadar ulaşan tek deniz fenerinin de Patara'da olduğunu belirterek, "Bu deniz fenerini de yine en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara Yılı'nın ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Antalya'da sevinçle karşılandı

Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri, Likya'nın başkenti ve Osmanlı döneminde de ilk telsiz telgrafın kullanıldığı ve dünyanın ilk meclis binasına ev sahihliği yapan Patara'nın 2020 Turizm Yılı teması olarak ilan edilmesi, Antalya'da da büyük sevinç yarattı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patara Yılı ilanını, sosyal medyadan kutladı. Vali Karaloğlu, “2020 Patara Yılı Antalyamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve katkısı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum" dedi.





'Patara'yı iyi anlatmak lazım"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise Antalya ve Türkiye turizmi açısından çok önemli bir karar olduğunu belirti. Davut Çetin, "Aralık ayından beri 2020'nin Patara Yılı olmasıyla ilgili açıklamayı bekliyordum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Bu tip belli yıllara tema vermek çok önemli. Biz yıllardır Antalya'da sayın valimizin önderliğinde bunu yapıyoruz. Antalya'da önceki yıl Perge, geçen yıl Aspendos Yılı'ydı. Bu sene Patara'nın açıklanmasını beklediğimizden Antalya'da ilan etmedik. Gerçekten sevindirici bir haber. Patara'yı iyi anlatmak lazım. Bu şehre 16 milyon turist geliyor. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri. Konaklama anlamında da gecelemenin üçte ikisi Antalya'da. Biz hep deniz-kum, güneş eksenine sıkıştık. Artık biraz daha tarihi güzelliklerimiz ve coğrafyamıza dikkat çekmek lazım. Patara da bizim açımızdan en önemli nokta" diye konuştu.









Cumhurbaşkanına Patara teşekkürü

Patara'nın dünyanın ilk meclisi, Noel Baba Aziz Nikolaos'un doğduğu yer, Apollon'un yaşadığı ve öldüğü yer olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:

“Patara plajları dünyanın en iyi plajlarıdır. Caretta carettaların yavrularını bıraktığı en önemli plajlardan biridir. Bunların hepsini çok iyi anlatıp, Patara'ya dikkat çekmemiz lazım. Biraz da turistleri oraya yönlendirip Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına en önemli katkıyı yapacak yerlerden biridir. Bir yıl Göbeklitepe, ondan önce Troya ilan edildi ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemliydi. Bu sene Patara'nın tanıtım anlamında Türkiye'ye daha çok katkı koyacağına inanıyorum. Türkiye'nin tanıtımı için bizim bunları kullanmamız lazım. Onun için çok teşekkür ediyorum sayın cumhurbaşkanımıza."

"Eşi benzeri olmayan Likya Yolu'nun kalbi"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Patara'nın tamamıyla hak ettiği ödüle kavuştuğunu söyledi. Recep Yavuz, şöyle konuştu:

"Patara nadide bir şehrimiz, Antalya- Muğla arasında biraz uzakta kalmış, biraz üvey evlat muamelesi görmüş bir şehrimiz. Ama sağolsunlar Fahri Işık ve Havva Işık hocalarımızın katkılarıyla şehir gerçekten yeniden hayata kavuştu. Patara'nın çok nedeni vardı tabi. Bir kere demokrasinin doğduğu Likya'nın başşehri görevini üstlenerek birçok yere ilham kaynağı olmuş bir şehirdir. İkincisi bütün dünyanın bildiği Noel Baba'nın doğduğu yerdir. Aziz Paul'ün seyahatinde kullandığı limandır. Eskiden tahıl deposu olarak kullanılan bir ticari alandır. Bununla birlikte bütün dünyanın bildiği, caretta carettaların yuvalama yeridir. 18 kilometrelik ve dünyanın en güzel üç plajından birisinin olduğu yerdir. Bir de eşi benzeri olmayan Likya Yolu'nun kalbidir. Bu yüzden Patara bunu hak etti. Emeği olanları tebrik ediyorum. Doğru bir karar verildi. Tabii ki İshakpaşa, Kapadokya ve diğer 330 şehrimiz de bu onuru hak ediyor. İnşallah gelecek yıllarda onlar da bu şekilde değerlendirilir."