Türkiye Erdoğan'ın "45 günde bitireceğiz" dediği salgın hastanesinin yapımına başlandı

Erdoğan'ın "45 günde bitireceğiz" dediği salgın hastanesinin yapımına başlandı

Türkiye

Erdoğan'ın '45 günde bitireceğiz' dediği salgın hastanesinin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "45 gün içerisinde bitirip halkımızın hizmetine sunacağız." dediği 2 hastaneden biri olan Sancaktepe'deki hastanede çalışmalar başladı.

07 Nisan 2020, Salı 10:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada Corona Virüs salgınıyla İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe'deki hastanedeki çalışmalar başladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.



Sancaktepe'de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı. İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

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