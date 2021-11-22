CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davalardan 18'inin lehine sonuçlandığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanlayan bir mesaj yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 44 davanın açıldığını belirterek bu davalardan 21'inin nihai olarak sonuçlandığını iddia etti. 18 davanın lehine sonuçlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu 3 davanın da aleyhine sonuçlandığını belirtti.

Bu iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanlayan Aydın, mesajında şunları söyledi;

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların 37 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın ferageti nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir.

Bu mukabil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların 3 tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 5 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir.

Görüldüğü gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir dava dosyası bile bulunmamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehime dediği sonuçların bir kısmı münhasıran 'Cumhurbaşkanımızın feragat iaradesine' dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek Kemal Kılıçdaroğlu haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır.

KILIÇDAROĞLU'NUN '18 DAVA LEHİME' İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı;

2011’den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44’tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır. Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.