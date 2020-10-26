Erdoğan'ın boykot çağrısına ilk destek TESK Genel Başkanı'ndan geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız malları için boykot çağrısına ilk destek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.
26 Ekim 2020, Pazartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımız boykot kampanyasına duyarlılık göstererek katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl ki Fransa’da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de buradan milletime sesleniyorum sakın Fransız markalarını satın almayın." demişti.
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