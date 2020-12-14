Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Pandemi döneminde çiftçiyi ve esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" sözleri milyonlarca esnafı heyecanlandırmıştı.Erdoğan'ın kira müjdesinin detayları ortaya çıktı. Pandemiden en çok etkilenen esnafa destek geliyor. Doğal gaz, elektrik ve su faturaları öteleniyor.

İşte 2 milyon esnafa verilecek destek paketinin ayrıntıları:

Kiranın yanı sıra diğer faturalar da paket kapsamına alınacak.

Borcun bir kısmı hibe olarak karşılanacak.

Destek miktarı esnafın gelir kaybına göre tespit edilecek.

Uygulama pandemi tedbirleri sona erene kadar devam edecek.

Faturalara indirim

Takvim'de yer alan habere göre, Kabine toplantısında corona virüsle mücadelede gelinen son durum, uygulanan tedbirlerin sahaya yansıması ve başta kiralar olmak üzere salgından olumsuz etkilenen kesimleri desteklemek için atılabilecek adımlar ele alınacak. Kira desteğinin yanı sıra su, elektrik ve doğal gaz faturaları için indirimin de gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca bankacılık tarafında da borç ötelenmesi, düşük faizli uzun vadeli kredi gibi seçenekler üzerinde de durulduğu ifade ediliyor.

Kabine toplantısından sonra paylaşılacak

Geçtiğimiz haftalarda çıkan yeniden yapılandırma yasasının kapsamında çiftçi borçları yer almamıştı. 5 milyar liralık çiftçi borçlarına ilişkin düzenlemenin ayrı bir teklif olarak en kısa sürede TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Destekler konusunda alınacak kararlar, kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.



