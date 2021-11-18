Erdoğan'ın evini görüntüledikleri iddiasıyla tutuklanan 3 şüpheli serbest bırakıldı
Üsküdar Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiası ile tutuklanan 3 kişi serbest bırakıldı.
18 Kasım 2021, Perşembe 09:31 Son Güncelleme:
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Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift Natalie O. ve Mordi O ile yanlarında bulunan İhsan A.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi. 3 şüpheli "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla 12 Kasım'da tutuklanmışlardı.