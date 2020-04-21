Türkiye Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

Türkiye

Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgelerin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre İstanbul'da Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi riskli alan ilan edildi.

21 Nisan 2020, Salı 14:16 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Bitlis'in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

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