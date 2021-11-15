Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İ.A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.'nun çektikleri görselleri “Aile" adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutun arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi.

Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini 'şoför' olarak bildirdikleri öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin soruşturma kapsamında araştırmalarının devam ettiği ifade edildi.

OLAY

Üsküdar'da geçen yıl açılan Çamlıca Kulesi'nde görevli bir personel, "restoran bölümüne gelen İsrailli N.O ve M.O adlı evli çift ile Türk vatandaşı İ.A'nın, kule pencerelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekip birbirlerine gösterdikleri" yönünde ihbarda bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına götürülen şüphelilerin başsavcılıkça ifadeleri alınmıştı.

İfade işlemlerinin ardından şüpheliler, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi hakimlik, şüphelilerin bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti.

Ali Çağlar Tınbek/İstanbul (DHA)