Türkiye Erdoğan'ın konvoyu ambulansa denk geldi! Konvoy bekledi

Erdoğan'ın konvoyu ambulansa denk geldi! Konvoy bekledi

Türkiye

Erdoğan'ın konvoyu ambulansa denk geldi! Konvoy bekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya giderken konvoy ambulansa denk geldi. Erdoğan'ın konvoyu bekleyerek ambulansa yol verdi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 13:41 Son Güncelleme:
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Erdoğan'ın konvoyu saat 12.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konuttan çıktı. Bu sırada Konvoy ambulansa denk geldi. Erdoğan'ın konvoyu bekleyerek ambulansa yol verdi. Ambulansın geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na ilerledi.

Erdoğan'ın uçağı saat 12.40'ta Ankara'ya hareket etti.



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