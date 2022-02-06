Siyaset Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımlara Ömer Çelik'ten sert tepki

Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımlara Ömer Çelik'ten sert tepki

Siyaset

Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımlara Ömer Çelik'ten sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili yapılan çirkin paylaşımlara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, 'Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz.' dedi.

06 Şubat 2022, Pazar 14:03 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar.

Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi’nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır.

İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir.

İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz.

Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye acil şifalar diliyoruz.

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