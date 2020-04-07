Ekonomi Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor

Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor

Ekonomi

Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maske satışının yasaklandığını ve vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. PttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına bugün başlanıyor.

07 Nisan 2020, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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İlk ücretsiz maskeler bugün PTT Kargo aracılığıyla dağıtılacak.

Vatandaşın yoğun talep gösterdiği siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek.

Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak.

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