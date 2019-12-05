Erdoğan'ın veto ettiği madde, yasa metninden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini içeren Dijital Hizmet Vergisi Yasası'nın 50. maddesi, yasa metninden çıkarıldı.

05 Aralık 2019, Perşembe 17:28
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Erdoğan'ın veto ettiği madde, yasa metninden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini içeren Dijital Hizmet Vergisi Yasası'nın 50. maddesi, yasa metninden çıkarıldı.

322 vekil de kabul oyu verdi

Oylama, "açık oylama" şeklinde yapıldı. Oylamaya 322 vekil katıldı. Maddenin metinden çıkarılması için 322 milletvekili de kabul oyu verdi. Madde yasa metninden oy birliğiyle çıkarılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasa maddesini 2 Aralık 2019'da veto etmişti.

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