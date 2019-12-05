Erdoğan'ın veto ettiği madde, yasa metninden çıkarıldı

Erdoğan'ın veto ettiği madde, yasa metninden çıkarıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini içeren Dijital Hizmet Vergisi Yasası'nın 50. maddesi, yasa metninden çıkarıldı.