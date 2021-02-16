Siyaset Erdoğan'la ilgili paylaşımı nedeniyle Geert Wilders'a soruşturma

Erdoğan'la ilgili paylaşımı nedeniyle Geert Wilders'a soruşturma

Siyaset

Erdoğan'la ilgili paylaşımı nedeniyle Geert Wilders'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren paylaşımları nedeniyle Geert Wilders'a soruşturma başlatıldı.

16 Şubat 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders nın 15 02 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara C Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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