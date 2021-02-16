Erdoğan'la ilgili paylaşımı nedeniyle Geert Wilders'a soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren paylaşımları nedeniyle Geert Wilders'a soruşturma başlatıldı.
16 Şubat 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders nın 15 02 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara C Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.